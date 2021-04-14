Ordu'da özel bir banka şubesi karantinaya alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde özel bir banka şubesi ikinci kez korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Geçen yıl eylül ayında banka çalışanlarının bazılarının korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Ünye'de hizmet veren özel bir banka şubesi kapatılmıştı. Başka şubelerden personel takviyesi yapılmasının ardından yeniden hizmete açılan şube çalışanları, karantina sürecini tamamlamasıyla normale dönmüştü. Yine aynı bankada bazı çalışanların korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yeniden kapılarını kapattı. Bankada iş ve işlem yaptıracak vatandaşlar kapıda asılı olan “Şubemiz Covid19 nedeniyle geçici olarak kapalıdır” yazısı ile karşılaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.