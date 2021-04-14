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Ordu’da kuraklığa karşı yağmur suyu hasadı başladı Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden birine ait kafede yapılan yağmur suyu hasat sistemiyle 7 ton su toplandı

İHA

Ordu’da kuraklığa karşı yağmur suyu hasadı başladı Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden birine ait kafede yapılan yağmur suyu hasat sistemiyle 7 ton su toplandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kuraklık tehlikesine karşı hazırlamış olduğu ve ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTUR bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Kafe’de uygulanan “Yağmur Suyu Hasat Projesi” kapsamında ilk yağmur suyu hasadı gerçekleştirildi.
Kuraklıkla mücadele kapsamında ilçelerde göletler inşa eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinde de su kullanımı konusunda projeler yürütüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları doğrultusunda başlatılan “Yağmur Suyu Hasat Sistemi” projesi Ordu’da hayat buluyor.
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da onaylanan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına ilave edilmek üzere ilçe belediyelerine gönderilen plan notu ile yeni yapılacak yapıların yapı ruhsatı aşamasında mimari ve mekanik projelerinde istenecek olan yağmursuyu hasadı sistemi, binaların çatılarından toplanan yağmur suyunun basit filtreleme ile yer altı veya bodrum katlarında yapılacak depolarda toplanıp ihtiyaç doğrultusunda kullanılmasına imkân sunuyor.

İlk örnek Büyükşehir’den
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projenin ilk örneği Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORTUR A.Ş. bünyesinde hizmet veren Doğa Kafe’de hayata geçirildi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapımında sona gelinen “Yağmur Suyu Hasat Sistemi” ile çatılarda biriken suların toplanmasına başlandı.

İlk hasat yapıldı, 7 ton su toplandı
Uygulanan proje kapsamında yağmur suyu toplamak için kafenin yaklaşık 300 metrekare çatı alanı kullanıldı. Çatılardan toplanan suyun depolanması amacıyla kafenin bahçesine 15 tonluk polietilen tank yerleştirildi. Yağmursuyu iniş borularından inen yağmursuları zeminde birleştirilerek depoda toplanması ve filtreden geçirilmesi sağlandı. Hayata geçirilen bu çalışmalar sonrası hafta sonu yağan yağmur ile yaklaşık olarak 7 ton suyun depolanması sağlandı.

Yeşil alan sulamasında ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak
Depolanan sular kafeye ait 250 metrekarelik yeşil alanın sulanmasında ve Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi'ne ait açık alanda bulunan tuvaletin rezervuarlarını beslemede kullanılarak gereksiz su tüketiminin önlenmesi sağlanacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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