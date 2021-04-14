Fatsa Belediyespor: 2 - Manisaspor: 1

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Misli.com 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Manisaspor’u 21 yendi.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Gürkan Tanoğlu xx, Ahmet Bingöl xx, Eray Tanık xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Gökhan xx, Enver xx, Emrah xx (Fatih Arat dk. 72 x), Doğukan Bulut xx, Ahmet xx (İsmail Bulut dk. 46 xx), Emre Usta xx, Ahmet Mumin xx (Onur dk. 90 ?), Yiğit xx, Mehmet Fatih xx (Yeldar dk. 73 x), Tevfik xx

Manisaspor: Kubilay xx (Mehmet dk. 63 x), Muammer x, Halil İbrahim x, Kağan x (Eray dk. 84 ?), Çağrı xx (Hasan Türk dk. 84 ?), Uğur Parlak x (Hüseyin dk. 75 x), Adnan x, Oğuzhan Palaz x, Serhat xx, Ertuğrul xx, Berkay xx

Goller: Emre Usta (dk. 32), İsmail Bulut (dk. 58) (Fatsa Belediyespor), Oğuzhan Palaz (dk. 45+2) (Manisaspor)

Sarı Kartlar: Enver, Mehmet, Doğukan (Fatsa Belediyespor)

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