Doktor, hasta yakınının yumruklu saldırısında yaralandı

Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE (Ordu), (DHA) ORDU´nun Ünye ilçesinde devlet hastanesinde görevli doktor Çetin Karadağ, hasta yakını İlhan T.´nin yumruklu saldırısına uğradı. Doktor saldırıda yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Ünye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta yakını İlhan T., henüz bilinmeyen bir nedenle Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Çetin Karadağ ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını doktora yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği saldırgan, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Saldırı sonrası yaralanan doktora acil serviste müdahale edildi. Doktor Karadağ, saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2021-04-15 14:17:56
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