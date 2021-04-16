Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı

İHA

Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı

Ordu Vali Tuncay Sonel, Korgan ilçesine giderek, çeşitli ziyaret, inceleme ve temaslarda bulundu. Korgan ilçe ziyaret programına, Kaymakamlığı ziyaret ederek başlayan Vali Tuncay Sonel, Kaymakamlık binası önünde İlçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İlçe Emniyet Amiri Salih Elekçioğlu, İl Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Gönaylı ve daire amirleri tarafından karşılandı.
Vali Tuncay Sonel, bu sırada Kaymakamlık binası önünde karşılaştığı Nuriye Karabektaşoğlu isimli teyzeyi de beraberinde Kaymakamlık makamına götürerek, burada derdini, isteğini dinledi. Bir süre kendisiyle sohbette bulundu.
Kaymakamlık ziyaretinde, kendisiyle tanışmak isteyen ve yekpare taş üzerine yaptığı Türkiye haritası ve ay yıldız işlemeli tabloyu hediye etmek isteyen taş işleme ustası Şemsettin Çatık’la da bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, taş işleme ustasından yapmış olduğu işle ilgili bilgi aldı. Taş işleme yeteneğinin çok iyi olduğunu, ancak imkanı olmadığını ifade eden Şemsettin Çatık, “Zanaatımı ileriye taşımak istiyorum. Atölyem ve gerekli teçhizatım olsa çok daha güzel eserler yapabilirim. Bu konuda sizlerden destek istiyorum” demesi üzerine Vali Sonel kendisine her türlü desteği vereceğini söyledi.
Vali Tuncay Sonel, ilçenin Tepe Mahallesi'nde yaşayan ve engeli olan 53 yaşındaki Elmas Sayan’ı da evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Elmas Sayan’ın sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında kızı Seda Sayan’dan bilgi alan Vali Tuncay Sonel, “Sizlerin halini, hatırını sormak için geldik. Bir isteğiniz olursa bir telefon açmanız yeter. Bize düşen ne olursa seve seve yapmaya hazırız” diyerek, ailenin gönlünü aldı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı'nın annesine ziyaret
İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürüten Numan Hatipoğlu’nun annesi Sadıka Hatipoğlu’nu da evinde ziyaret eden Vali Sonel, ailenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hal ve hatırını sordu. Bir süre sohbette bulundu.

Esnaftan aldığını vatandaşa dağıttı
İlçede faaliyet gösteren süt işleme tesisi ve tekstil fabrikasını da ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, esnaf ziyaretini ihmal etmedi. Esnaf ziyaretinde onlara bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunan Vali Sonel, bazı esnaflardan yöresel gıda ürünleri satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli öğrencilere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli ...
Karadeniz’de kalkan balığı bereketi: Kilosu 200 TL
YEREL HABERLER Karadeniz’de kalkan balığı bereketi: Kilosu 200 TL
Kızılay’dan Ordu’daki ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyon TL’lik destek
YEREL HABERLER Kızılay’dan Ordu’daki ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyon ...
Doktor, hasta yakınının yumruklu saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Doktor, hasta yakınının yumruklu saldırısında ...
Bin derecelik ateşe karşı oruç Demirci ustaları, sıcak havada ve bin derecelik ocağa karşı hem oruç tutuyor hem de demiri dövüyor
YEREL HABERLER Bin derecelik ateşe karşı oruç Demirci ustaları, ...
Ordu’da kayıp-kaçaktan 10 milyon lira tasarruf
YEREL HABERLER Ordu’da kayıp-kaçaktan 10 milyon lira tasarruf
Su kabağından yaptığı süs eşyalarını ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor
YEREL HABERLER Su kabağından yaptığı süs eşyalarını ülkenin dört bir ...
Kaymakam Ünlü'den denetim
YEREL HABERLER Kaymakam Ünlü'den denetim
ODÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER ODÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş ...
Altınordu Belediyesi günlük 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi günlük 7 bin kişiye sıcak yemek ...
Ordulu balıkçılar sezonu değerlendirdi: “Palamut yüz güldürdü, istavrit kötü geçti” Sezonu bitiren balıkçılar, ağ örmeye başladı
YEREL HABERLER Ordulu balıkçılar sezonu değerlendirdi: “Palamut yüz ...
Ordu’da yolda kalanlara Büyükşehir'den iftar
YEREL HABERLER Ordu’da yolda kalanlara Büyükşehir'den iftar
Fatsa Belediyespor: 2 - Manisaspor: 1
YEREL HABERLER Fatsa Belediyespor: 2 - Manisaspor: 1
Ordu’da kuraklığa karşı yağmur suyu hasadı başladı Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden birine ait kafede yapılan yağmur suyu hasat sistemiyle 7 ton su toplandı
YEREL HABERLER Ordu’da kuraklığa karşı yağmur suyu hasadı ...
Ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı
Ordu'da özel bir banka şubesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da özel bir banka şubesi karantinaya alındı
Fatsa Belediyesi, 23 Nisan konulu ödüllü resim yarışması düzenliyor
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi, 23 Nisan konulu ödüllü resim ...
Fatsa’da 4 mahalleyi birbirine bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor
YEREL HABERLER Fatsa’da 4 mahalleyi birbirine bağlayan yol sıcak ...
Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
Ordu Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor Ordu’ya, 250 dönüm alan üzerine yapılacak olan 900 yataklı şehir hastanesi inşaatı sürüyor Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “İnşaatın 750 gün içerisinde yapılarak hizmete sunulması hedefleniyor”
YEREL HABERLER Ordu Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor Ordu’ya, ...