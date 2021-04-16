Ordu'daki doktora darp olayı Hasta yakını: “Darba uğrayan ve mağdur edilen benim” Doktor: "Çetin hoca siz misiniz?’ diyerek bana kafa attı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'daki doktora darp olayı Hasta yakını: “Darba uğrayan ve mağdur edilen benim” Doktor: "Çetin hoca siz misiniz?’ diyerek bana kafa attı”

İHA

Ordu'daki doktora darp olayı Hasta yakını: “Darba uğrayan ve mağdur edilen benim” Doktor: "Çetin hoca siz misiniz?’ diyerek bana kafa attı”

Ordu’da ‘hastaya bakmadığı’ gerekçesiyle doktoru darp ettiği iddia edilen aile yakını, “Konuşmamız esnasında bana yumruk attı. Yaşanan olayda darba uğrayan ve mağdur edilen benim. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktığı zaman adalet yerini bulacaktır” dedi. Doktor ise, "Çetin hoca siz misiniz?’ diyerek bana kafa attı ve yaşananlar ortada” açıklamasında bulundu.
Olay, Ordu’nun Ünye Devlet Hastanesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 aydır hastanenin yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi gören S.T., normal servise alındıktan sonra rahatsızlaşarak tekrar yoğun bakıma alındı. Hastayla ilgilenmediği gerekçesiyle Opr. Dr. Çetin Karadağ ile hastane koridorunda tartışma yaşayan İlhan T., iddiaya göre doktoru darp etmişti. Olaydan sonra doktor ve hasta yakını birbirlerinden şikayetçi oldu.

"Doktora karşı kasıtlı bir saldırı gerçekleşmedi"
Yaşanan olayda doktorun değil kendisinin darp edilerek mağdur olduğunu savunan hasta yakını İlhan T., “Hastaneye gittiğimde genel cerrah bölümünü gördüm, burada bulunan sekretere Çetin beyi sordum. Ameliyatta olduğu ve az sonra çıkacağı söylendi. Yaklaşık 15 dakika kadar bekledikten sonra Çetin Karadağ ile koridorda karşılaştık, ‘Çetin bey siz misiniz?’ dedim, ‘Evet, benim’ dedi. ‘Ben, 5. katta plastik cerrahında bakmadığınız S.T.’nin oğluyum. Annem şu an sizin yüzünüzden yoğun bakıma alındı’ dedim. Konuşmamızın sonrasında bana yumruk attı. Kavga esnasında sağ kaşım patladı, kafamı tutarak yumruk atmaya devam etti. Yaşanan olayda kendimi savunmaya ve kurtarmaya çalıştım, o anda tarafımca kendisinin yara alıp almadığını bilmiyorum. Ama benim tarafımdan doktora karşı kasıtlı bir saldırı gerçekleşmedi. Olay sonrası kaşıma 4 dikiş atıldı, boyun, kol ve bacak bölgemde ezilmeler var” diye konuştu.

“Yapılan haberler doğru değil"
Hastaneye sağlık çalışanına şiddet uygulamak için gitmediğini aktaran İlhan T., “Böyle bir şeyi nasıl yapabilirim ki? Onlar 1 yıldır bizim hayatımızın tam içerisindeler. Ben ve ailem 50 gündür oradayız. 1 ay önce babamı aynı hastanede korona virüs tedavisi görürken kaybettik. Onları her gün görüyoruz. Yaşanan arbedeyi hastane görevlileri ayırdı. Olay sonrası darp raporu aldıktan sonra emniyet müdürlüğüne giderek ifademi verdim ve doktordan şikâyetçi oldum. Olayın basına yansıyan boyutunda ne yazık ki ‘Doktor darp edildi’ şeklinde ifadeler kullanılıyor. Basını yanıltan kişileri ve yapılan haberleri kınıyorum. Kimseye olayın gerçek yüzü gösterilmiyor. Yetkili kişilerden olay anını gösteren hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Olayın, özellikle korona virüs ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmesini istemediğini belirten İlhan T., sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Ben bir hastaya yapılan müdahalenin nedenini sormak için gitmişken saldırıya, şiddete uğradım. Yaşanan olayda darba uğrayan ve mağdur edilen benim. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktığı gün adalet yerini bulacaktır.”

"Benim hastam değil”
Ünye Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Opr. Dr. Çetin Karadağ ise olay sonrasında şu açıklamalara yer verdi:
“Hasta benim hastam değil, nöbetçi olduğum gün benden hasta ile ilgilenmemi istediler, yaptığım inceleme sonucunda tahlil istedim, gerekli tetkikleri yaptım, benim ilgi alanım olmadığı için doktoruna yönlendirdim.”

"Bana kafa attı"
Hasta yakınlarının kendisi hakkında hastane yönetimine şikâyette bulunduklarını belirten Dr. Karadağ, “Eğer hastane yönetimi beni uyarıp, ‘Bu hasta yakınları senin hakkında şikayetçiler. Ne oldu?’ diye sorsalar bilgi verirdim. Belki idarede hasta yakınları ile durumu hakkında tekrar konuşup hastanın benim hastam olmadığını söylerdim veya kendimce bir önlem alırdım. Direkt muayene odama giderken şahıs bana, ‘Çetin hoca siz misiniz?’ diyerek bana kafa attı ve yaşananlar ortada” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı
YEREL HABERLER Vali esnaftan satın aldığını vatandaşa dağıttı
Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli öğrencilere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Belediye tarafından hazırlanan dergi, liseli ...
Karadeniz’de kalkan balığı bereketi: Kilosu 200 TL
YEREL HABERLER Karadeniz’de kalkan balığı bereketi: Kilosu 200 TL
Kızılay’dan Ordu’daki ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyon TL’lik destek
YEREL HABERLER Kızılay’dan Ordu’daki ihtiyaç sahiplerine 1,5 milyon ...
Doktor, hasta yakınının yumruklu saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Doktor, hasta yakınının yumruklu saldırısında ...
Bin derecelik ateşe karşı oruç Demirci ustaları, sıcak havada ve bin derecelik ocağa karşı hem oruç tutuyor hem de demiri dövüyor
YEREL HABERLER Bin derecelik ateşe karşı oruç Demirci ustaları, ...
Ordu’da kayıp-kaçaktan 10 milyon lira tasarruf
YEREL HABERLER Ordu’da kayıp-kaçaktan 10 milyon lira tasarruf
Su kabağından yaptığı süs eşyalarını ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor
YEREL HABERLER Su kabağından yaptığı süs eşyalarını ülkenin dört bir ...
Kaymakam Ünlü'den denetim
YEREL HABERLER Kaymakam Ünlü'den denetim
ODÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER ODÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş ...
Altınordu Belediyesi günlük 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi günlük 7 bin kişiye sıcak yemek ...
Ordulu balıkçılar sezonu değerlendirdi: “Palamut yüz güldürdü, istavrit kötü geçti” Sezonu bitiren balıkçılar, ağ örmeye başladı
YEREL HABERLER Ordulu balıkçılar sezonu değerlendirdi: “Palamut yüz ...
Ordu’da yolda kalanlara Büyükşehir'den iftar
YEREL HABERLER Ordu’da yolda kalanlara Büyükşehir'den iftar
Fatsa Belediyespor: 2 - Manisaspor: 1
YEREL HABERLER Fatsa Belediyespor: 2 - Manisaspor: 1
Ordu’da kuraklığa karşı yağmur suyu hasadı başladı Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden birine ait kafede yapılan yağmur suyu hasat sistemiyle 7 ton su toplandı
YEREL HABERLER Ordu’da kuraklığa karşı yağmur suyu hasadı ...
Ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladı
Ordu'da özel bir banka şubesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da özel bir banka şubesi karantinaya alındı
Fatsa Belediyesi, 23 Nisan konulu ödüllü resim yarışması düzenliyor
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi, 23 Nisan konulu ödüllü resim ...
Fatsa’da 4 mahalleyi birbirine bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor
YEREL HABERLER Fatsa’da 4 mahalleyi birbirine bağlayan yol sıcak ...
Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
Ordu Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor Ordu’ya, 250 dönüm alan üzerine yapılacak olan 900 yataklı şehir hastanesi inşaatı sürüyor Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan: “İnşaatın 750 gün içerisinde yapılarak hizmete sunulması hedefleniyor”
YEREL HABERLER Ordu Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor Ordu’ya, ...