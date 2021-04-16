Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı Ordu’nun Fatsa ilçesinde kayalıklardan düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde kayalıklardan yuvarlanan bir kişi, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Yapraklı Mahallesi’nde yaşayan 35 yaşındaki Cafer Karacı, kayalık bölgeden geçtiği esnada dengesini kaybederek yuvarlandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sarp kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan Cafer Karacı’yı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, bölgede yaptığı çalışma sonucunda Cafer Karacı’ya kısa sürede ulaştı. Güvenlik önlemleri alınarak bulunduğu alandan çıkarılan Karacı, 112 ekiplerine teslim edilerek tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Cafer Karacı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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