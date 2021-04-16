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Emre, babası gibi çalıştığı inşattan düşerek yaşamını yitirdi

DHA

Emre, babası gibi çalıştığı inşattan düşerek yaşamını yitirdi


Mustafa KIRLAK/ORDU,(DHA) - ORDU´da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Emre Sançar (22), hastanede hayatını kaybetti. Sançar'ın babasının da 13 yıl önce inşaattan düşme sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olay, dün Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi´nde meydana geldi. İnşaatın 6´ncı katında çalışan Emre Sançar, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden mesai arkadaları hemen 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Ordu Devlet Hastanesi´nde kaldıran Sançar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sançar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sançar´ın babası Mehmet Sançar'ın da 2008 yılında Burdur´un Bucak ilçesinde çalıştığı inşaattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Emre Sançar´ın Samsun´un Ayvacık ilçesine bağlı Çarşıköy Mahallesi´ndeki aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-04-16 16:49:47

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