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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan hastanesi gün sayıyor

İHA

Hayvan hastanesi gün sayıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi çalışmalarında sona gelindi.
Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi projesiyle Karadeniz Bölgesi’nde iddiasını ortaya koyuyor. Ordu ve çevre illerdeki hayvanseverlerin sabırsızlıkla beklediği hayvan hastanesi, donanımıyla bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonu için açılmaya gün sayıyor.
Aynı zamanda hayvan hastanesinin içerisinde bulunduğu kampüs alanında inşaat çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kampüs alanındaki çalışmaları ise yüzde 60 oranında tamamladı.

Bölgenin en büyük ve en kapsamlı hastanesi
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine, engelli rehabilitasyon ünitelerinden muayene odasına, röntgen ve laboratuvar bölümlerinden pati park oyun alanına kadar pek çok bölümle Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve en kapsamlı hayvan hastanesi oluyor.

800 sokak hayvanına aynı anda hizmet verebilecek
Tecrübeli kadrosuyla da sokak hayvanları için donanımlı bir yer olacak olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç 800 sokak hayvanına da aynı anda hizmet verebilecek bir yerleşke oluyor.

“Rehabilitasyon ve tedavileri daha gelişmiş bir ortamda yapılacak”
Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.
Daire Başkanı Okutucu şöyle devam etti:
“Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi çalışmalarında sona gelindi. Can dostlarımız için başlamış olduğumuz bu proje bizleri olduğu gibi hayvansever vatandaşlarımızı da heyecanlandırıyor. Hayvan hastanesinin bir an önce açılması için ekiplerimiz üstün bir gayretle çalışıyorlar. Proje sonucunda sokak hayvanlarımız için tam donanımlı bir hastaneyi Ordu’ya kazandıracağız. Burayı ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine, engelli rehabilitasyon ünitelerinden muayene odasına, röntgen ve laboratuvar bölümlerinden pati park oyun alanına kadar pek çok bölümle sokak hayvanları için geliştiriyoruz. Böylelikle sokak hayvanlarımızın rehabilitasyonu ve tedavisi daha gelişmiş bir ortamda yapılmasını sağlayacağız. Onların hem yaşam haklarını koruyacak hem de yaşam standartlarını yükselteceğiz. Şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

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