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Sokağa çıkma kısıtlamasında drift yapan sürücü cezadan kaçamadı Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobili ile drift yaparak kız arkadaşının etrafında dönen sürücü yakalandı Ehliyetine el konulan ve 13 bin 575 TL idari para cezası uygulanan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de para cezası uygulandı

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında drift yapan sürücü cezadan kaçamadı Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobili ile drift yaparak kız arkadaşının etrafında dönen sürücü yakalandı Ehliyetine el konulan ve 13 bin 575 TL idari para cezası uygulanan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de para cezası uygulandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında otomobili ile drift yaparak, kız arkadaşının etrafında dönen sürücüye 13 bin 575 TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.
Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yolda kimliği belirsiz bir sürücü, drift yaptığı otomobiliyle yolda duran kız arkadaşının etrafında döndü. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlar tarafından tepki toplarken, emniyet güçleri de harekete geçti. Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü tarafından yapılan ve aracın tanınmaması için sökülen plakaya rağmen, jandarma ekipleri sürücüyü yakalayarak, 13 bin 575 TL idari para cezası uyguladı, ehliyetine de el koydu. Ayrıca iki şahıs hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası uygulandı.

Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından paylaştı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından şahısların yakalandığını ve gerekli cezai işlemin uygulandığını belirten Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “OrduÜnye’de kamuoyunu rahatsız eden drift yapan şahıs ve yanındaki arkadaşı Jandarmamızca yakalanmış; Araç sürücüsüne 13 bin 575 TL idari para cezası verilip ehliyetine el konulmuş, ayrıca her iki şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için idari yaptırım cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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