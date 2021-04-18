Ordu’da korona virüs rakamlarında artış olduğu görüldü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs (Covid19) güncel vaka sayıları raporuna göre Ordu’da artış olduğu görüldü.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 1016 Nisan arasında il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs vaka sayılarına yer verdi. Bakan Koca paylaşımında, “İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım” açıklamasında bulundu. Açıklanan tabloya göre, her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı Ordu’da 1016 Nisan tarihleri arasında 565,14 olarak kayıtlara geçti. 39 Nisan tarihleri arasındaki vaka sayılarını kapsayan tabloda ise her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı, 501,71 olarak açıklanmıştı.

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