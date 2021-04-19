Hayati İnanç gönülleri fethetti

Ordu Fatsa Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlendiği Faslı Gönül Sohbetleri programına şair ve yazar Hayati İnanç misafir oldu.

Pandemi nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerini dijital ortama taşıyan Fatsa Belediyesi, Faslı Gönül Sohbetleri’nin ilk programında ekranların sevilen yüzü şair ve yazar Hayati İnanç’ı ağırladı. Bolaman Hazinedaroğlu Konağı önünde gerçekleşen programda İlahi aşkı, divan edebiyatından verdiği örneklerle anlatan Hayati İnanç ile Senai Demirci’nin keyifli sohbeti izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Senai Demirci moderatörlüğünde gerçekleşen Faslı Gönül Sohbetleri'nde sade Türkçesinin yanı sıra hitabetiyle renkli bir söyleşi gerçekleştiren Hayati İnanç, İslam aleminin Ramazan ayındaki yaşantısından kesitlerle divan edebiyatını anlattı. Şiir ve muhabbetleriyle gönüllerde taht kuran Hayati İnanç, divan edebiyatının en önemli şairlerinin eserlerini yorumlarken zamanın kıymetini bilmenin hayati önem taşıdığını örnekleriyle anlattı.

Çıkarılması gereken dersleri kendine has üslubuyla örneklerle izleyicilerle paylaşan Hayati İnanç, “Balıklar denizdeyken denizi bilmez de çıkınca bilir ama, iş işten geçer. Kısacası, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalık gelmeden sıhhatin, fakirlik gelmeden zenginliğin ve meşguliyet gelmeden boş vaktin kıymetini bilmek lazım” dedi.

Programın ardından Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, günün anısına şair ve yazar Hayati İnanç’a hediye takdim etti.

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