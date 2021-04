Vali Tuncay Sonel, engelli bireylere gönlünü açtı Geçen günlerde 2 bin 112 öksüz çocuğu sevindiren Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Hatırlanmak Birgün Değil, Her Gün" projesi ile kentteki engellilere gönlünü açtı Ordu Valisi Tuncay Sonel: "19 ilçemizde 40 bin 435 engeli olan vatandaşımıza ulaştık"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğu sevindirdiği sosyal sorumluluk projesinin ardından hayata geçirilen farklı bir proje ile engelli bireylere de gönlünü açtı.

Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocuklarda olduğu gibi, engeli olan vatandaşlar için de daha önceki görev yerlerinde uyguladığı ve “Hatırlanmak Birgün Değil, Her Gün” adını verdiği sosyal sorumluluk projesini Ordu'da da başlattı. Projesi kapsamında, Ordu genelinde yaşayan ve engeli bulunan vatandaşların tespiti için bir çalışma başlatan Vali Tuncay Sonel, 19 ilçede engeli olan vatandaşları tespit ederek, onlara yönelik çalışmalarla devletin şefkatini ve sıcaklığını hissettirecek.

Geldiği günden itibaren engelli ailelerini evlerinde ziyaretlerini de sürdüren Vali Tuncay Sonel, ziyareteler kapsamında engelli bireyleri ve ailelerini ziyaret ederek hatırlarını soran Vali Sonel, onların ihtiyaç ve sıkıntılarını da dinledi. Aileler, devletin tüm imkanları ile engelli bireylerin yanında olduklarını söyleyen Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ettiler.



"40 bin 435 engeli olan vatandaşımıza ulaştık"

“Hatırlanmak Birgün Değil, Hergün” projesinin amacı hakkında bilgi veren Vali Tuncay Sonel, şu ana kadar 40 bin 435 engelli vatandaşa ulaşıldığını ve Ocak ayından bu yana 26 bin 860 engelli vatandaşın evlerinde ziyaret edildiğini belirterek, “Ordu’muzun 19 ilçesinde, devletimizin şefkatini, merhametini ve sıcaklığını yetim ve öksüz çocuklarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, dede ve ninelerimize göstermeye çalıştık. 2021 yılının Ocak ayı itibariyle de ‘Hatırlanmak Birgün Değil, Hergün’ projesiyle kapsamında Ordu genelinde tespit ettiğimiz 40 bin 435 engeli olan vatandaşımıza ulaştık ve bugün itibariyle de 26 bin 860 engeli olan vatandaşımızın evlerine gidilerek kendileri ziyaret edildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, 19 ilçe belediyemiz, kaymakam arkadaşlarımız, Ordu ailesi olarak engeli olan vatandaşlarımıza giderek, onlara devletimizin şefkatini göstermeye çalışıyoruz. 19 ilçemizde ekiplerimiz haziran ayına kadar inşallah tüm engeli olan vatandaşlarımızın evlerine giderek, onlara ulaşacağız” dedi.



“Yılın her günü engelli vatandaşlarımızın yanında olalım”

“Biliyoruz ki, devletimizin engeli olan vatandaşlarımıza sunduğu çok büyük imkanları var” diyen Vali Tuncay Sonel, “Engelli olan vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçları oluyor. Evinin camı kırık mı? Hava soğuksa sobaları yanıyor mu? Evinde eksiği var mı? Buna benzer şekilde ev ortamları görülüyor. Pandemi şartlarına uygun bir şekilde bu projemize devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki, yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her günü engeli olan vatandaşlarımızın yanında olalım. Onların halini, hatırını soralım. İsteklerini soralım. Devletimizin her daim onların yanında olduğunu hissettirelim” şeklinde konuştu.

Vali Tuncay sonel, ziyaretleri sırasında evin içinde bulunan diğer çocukları da unutmayarak çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca, mahalle sakinleri ile de sohbet ederek, esnaflara hayırlı kazançlar dileğinde bulundu.

