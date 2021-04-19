154 yıllık tarihi cami restore edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

154 yıllık tarihi cami restore edildi

İHA

154 yıllık tarihi cami restore edildi

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde tamamen ahşap kullanılarak imal edilen tarihi Çayır Camisi restore edilerek yeniden ibadete açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda cami ve mektep restorasyonu ile çevre düzenlemesi işi kapsamında mevcut tuvalet yıkılıp yeniden inşa edildi. Çevre düzenlemesi kapsamında ayrıca caminin bahçe duvarları da yenilendi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında cami ve mektebin ahşapları hassas bir şekilde sökülerek atölyede onarıldı. Özenle yapılan çalışmalarda cami aslına uygun bir şekilde restore edildi.
Çayır Camisi’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Çayır Mahallesi Muhtarı Ferhat Erkuş, Büyükşehir Belediyesi tarafından çok özenli bir çalışma yapıldığını söyledi.
Mahalleliler olarak camide yapılan çalışmaları heyecanla takip ettiklerini ve bu tarihin daha uzun yıllar yaşayacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Erkuş, “Çayır Camimiz, tüm ilçenin heyecanla beklediği bir restorasyon sürecini geride bırakmak üzere, artık sona gelindi. Camimiz 2017 yılında yaşanan sel afetinde çok ciddi zararlar gördü. Tarihi geçmişi 1800’lü yıllara dayanan camimiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından çok özel bir çalışma yapılarak tepeden tırnağa restore edildi. Camimizin restore edilmesinde emeği bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e katkılardan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
Aslına uygun olarak restore edilen tarihi cami Ramazan ayı ile birlikte ibadete yeniden açılırken, cami bahçesinde ise şadırvan yapımı ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FINVER tam gaz devam ediyor
YEREL HABERLER FINVER tam gaz devam ediyor
Ordu´da 'Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün' projesi başladı
YEREL HABERLER Ordu´da 'Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün' projesi ...
Vali Tuncay Sonel, engelli bireylere gönlünü açtı Geçen günlerde 2 bin 112 öksüz çocuğu sevindiren Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Hatırlanmak Birgün Değil, Her Gün" projesi ile kentteki engellilere gönlünü açtı Ordu Valisi Tuncay Sonel: "19 ilçemizde 40 bin 435 engeli olan vatandaşımıza ulaştık"
YEREL HABERLER Vali Tuncay Sonel, engelli bireylere gönlünü ...
Hayallerinin peşinden gitti, kendi işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Hayallerinin peşinden gitti, kendi işinin patronu ...
Hayati İnanç gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Hayati İnanç gönülleri fethetti
Ordu’da korona virüs rakamlarında artış olduğu görüldü
YEREL HABERLER Ordu’da korona virüs rakamlarında artış olduğu ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında drift yapan sürücü cezadan kaçamadı Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobili ile drift yaparak kız arkadaşının etrafında dönen sürücü yakalandı Ehliyetine el konulan ve 13 bin 575 TL idari para cezası uygulanan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında drift yapan sürücü ...
Kısıtlamada kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücüye tepki (2)
YEREL HABERLER Kısıtlamada kız arkadaşının etrafında drift yapan ...
Kısıtlamada kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücüye tepki  
YEREL HABERLER Kısıtlamada kız arkadaşının etrafında drift yapan ...
Fatsa pazar yerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Fatsa pazar yerine kavuşuyor
Hayvan hastanesi gün sayıyor
YEREL HABERLER Hayvan hastanesi gün sayıyor
Eski Ordu Evi mimarisi yeniden canlanacak
YEREL HABERLER Eski Ordu Evi mimarisi yeniden canlanacak
Çambaşı Yaylası'na 5 yıldız konforunda otel
YEREL HABERLER Çambaşı Yaylası'na 5 yıldız konforunda otel
Ordulu balıkçıların ağına camgöz köpek balığı takıldı
YEREL HABERLER Ordulu balıkçıların ağına camgöz köpek balığı takıldı