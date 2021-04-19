Yasak sonrası balık fiyatları yükseldi

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Ordu’nun Ünye ilçesinde, 15 Nisan itibarıyla denizlerde yasakların başlaması ile beraber, tezgahlarda ise fiyatlarda yükseliş meydana geldi.

Ünye'de balıkçıların oltalarını denizden çekmesi ile sezonun son balıkları tezgâhta yerini gösterirken, fiyatlardaki yükselişin kısa süreli olacağı öğrenildi. Yasakların başlamasıyla artan balık fiyatlarında son durum ise mezgit 30, barbun 50, somon 35 ve alabalık 35 liradan satıldığı bildirildi. Tezgâhlarda yer alan balıklar sezon sonu olduğu için geçen haftaya oranla bu haftaki satışların yükseldiği ve fiyat artışının buna bağlı olduğu belirtildi.

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