Ordu’da arının soktuğu öğretmen hayatını kaybetti

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Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yetiştirdiği arılardan birinin sokması rahatsızlanan öğretmen, hayatını kaybetti.

Kabadüz ilçesindeki kovanlığında çalışan Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Yaşar Çelikkol’u kendi yetiştirdiği arılardan birisi soktu. Çelikkol'un bir süre sonra fenalaştığını gören yakınları 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne götürülen talihsiz öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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