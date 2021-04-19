Ordu için fırtına uyarısı

Ordu Valiliği’nden yapılan uyarıda kentte şiddetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Yapılan uyarıda, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü’nün son ölçümlerine göre rüzgarın, 20 Nisan sabah saatlerinde kentte rüzgarın saatte 4070 kilometre şeklinde, yüksek kesimlerde ise 7090 kilometre olarak esmesi beklendiği belirtilerek, “Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzlukların yanında, bahçelerde temizlik amaçlı ateş yakılmaması, çatı uçmaları ve ulaşımda aksamaların önüne geçmek için dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.