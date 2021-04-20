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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ODÜ ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü iş birliği

İHA

ODÜ ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü iş birliği

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak tarafından imzalanan protokol ile temel olarak her iki kurumun öğretim üyeleri, araştırmacıları ve uzmanları arasındaki ilişkilerin teşviki, mevcut imkanların geliştirilmesi ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımı ve yayımlanması, tarafların eğitim öğretim anlayışları ile bilimsel organizasyonlardaki deneyimlerin karşılıklı aktarımı amaçlandı.
İmzalanan protokol sonrası açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu’da arıcılığın yaygın ve bal üretiminin yüksek olduğuna dikkat çekti. Akdoğan, “Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile kurumlarımızdaki araştırmacılar, ilimizde de yaygın olan arıcılık sektöründe ürün verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması, bu alandaki bilgi ve teknolojilerin etkin kullanımı, ayrıca üretimi ve üreticiyi destekleyen pek çok konuda çalışmalar gerçekleştirecekler. İlimizin ve ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sağlayacak bu iş birliğinin kurumlarımıza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak da gerçekleştirilecek işbirliği kapsamında temel bilimler ile uygulamalı bilimleri birleştirerek bir sinerji oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Konak, “Bu işbirliğinin olumlu sonuçlarını ulusal ve uluslararası alanda kısa bir zaman içerisinde göreceğimize inanıyorum. Çünkü ülkemiz ve Ordu ilimiz arıcılık ile ilgili çalışmalarda dünyada en üst sıralarda yer alıyor. Üniversitemizin değerli öğretim üyeleriyle birlikte katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkaracağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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