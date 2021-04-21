Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, amcasının cenaze namazını kıldırdı

Mustafa KIRLAK/KABADÜZ, (Ordu), (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dün yaşamını yitiren amcası Abdullah Erbaş (98), Ordu'da toprağa verildi. Erbaş, amcasının cenaze namazını kıldırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş´ın amcası Abdullah Erbaş, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti. Erbaş için bugün Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi´ndeki Yeşilyurt Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ali Erbaş´ın yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile Erbaş ailesi katıldı. Abdullah Erbaş'ın cenazesi, yeğeni Ali Erbaş´ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Kabadüz Mustafa KIRLAK
2021-04-21 12:56:37
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