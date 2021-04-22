Zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri arttırdı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fırınlarda uyguladığı korona virüs denetimlerini Ramazan ayı içerisinde arttırdı.

Ramazan ayı öncesi gıda üretimi ve satışı yapılan yerlerde denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, beraberindeki yetkililer ile birlikte Ramazan ayında vatandaşlardan daha çok ilgi ve talep gören fırınlarda denetimler yapıyor. Ekipler, ilçede bulunan tüm fırınlarda gıda, gramaj, hijyen, yetki ve fiyat denetimi gerçekleştirirken, aynı zamanda korona virüs tedbirleri noktasında uyarılar da devam ediyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ramazan ayı içerisinde korona virüse karşı önlemler alındığını ve bu kapsamda denetimlerin sürdüğünü belirterek, “Bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında yürüttüğümüz yoğun çalışmalarla vatandaşlarımızın sağlığını korumanın çabası içerisindeyiz, diğer yandan da içerisinde bulunduğumuz bereket ve paylaşma ayı Ramazan ayının güzelliklerini vatandaşlarımız doyasıya yaşasınlar diye aldığımız tedbirler çerçevesinde denetimlerimizi yapıyoruz. Denetimlerimiz ile hem esnaflarımızın haksız bir itham ile karşı karşıya kalmalarını önlüyor hem de bir olumsuzluğa izin vermiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.