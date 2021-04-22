Ayağına ip dolanan güvercin kurtarıldı



Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU´da ayağına ip dolandığı için uçamayan güvercini mahalleli kurtardı.

Altınordu ilçesinde Yalı Cami´nin bahçesinde oturanlar, ayağına ip dolandığı için uçamayan güvercini fark etti. Mahalleli, yem atarak, güvercini yakalayıp, ayağına dolanan ipi kesti. Yarasını da kolonyayla temizleyen vatandaşlar, güvercini doğaya bıraktı.

Mahallede oturan Taner Şahin, "Hayvanı yakalamak için kuşa yem verdik ve sonra yakaladık. Çok hassas bir şekilde ayağındaki ipi almayı başardık. Sonra da doğaya saldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2021-04-22 12:05:41



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