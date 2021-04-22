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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları devam sürüyor

İHA

Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları devam sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Altınordu Belediyesi, sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla yıllardır girilmemiş sokakları baştan aşağı yeniliyor. Çalışmalarda modern şehir için sağlıklı altyapı hedefi ile sokakların yıpranmış, ihtiyaca cevap veremeyen yetersiz alt yapısı, kullanım ömrü uzun, günün ve uzun yılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yağmur suyu hatları ile değiştiriliyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar sonrasında da sıcak asfalt konforu ile buluşturuluyor.
Bu kapsamda bir süre önce Selimiye Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar sürüyor. Selimiye Mahallesi’nde bulunan 7 farklı sokakta sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı. PMT seriminin ardından yollar sıcak asfalt konforu ile buluşturulacak. Sağlam bir yapıya kavuşturulan sokaklarda sıcak asfalt serimi ile birlikte hem yayalara hem de araç sürücülerine konforlu bir ulaşım sağlanacak.

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