Altınordu Belediyesi, 23 Nisan öncesi Türk Bayrağı dağıttı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından 23 Nisan öncesinde esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Altınordu’da erkenden başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu şehre yaymak amacıyla pandemi tedbirleri doğrultusunda bir dizi etkinlik planlayan Altınordu Belediyesi bugün şehirde vatandaşlara ve esnaflara Türk Bayrağı hediye etti. Altınordu Belediyesi ekipleri farklı alanlardaki esnafı ziyaret ederek, Türk Bayrağı hediye ettiler.

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