Çocukların bayramı 101 yaşında

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ordu'nun Ünye ilçesinde maske ve sosyal mesafeli sade bir çelenk töreni düzenlendi.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda, TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir tören yapıldı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, eğitim çalışanları, okul müdürleri katıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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