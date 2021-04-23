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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgın döneminde vatandaşlara 5 yıldızlı hizmet

İHA

Salgın döneminde vatandaşlara 5 yıldızlı hizmet

Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan peyzaj ve iç tasarım çalışmaları beş yıldızlı otel hizmet gören hastalar içinde sevindirici oldu. Korona virüs salgını sonrası vatandaşların yaşadığı bunalım ve stresi azalmak için hastane içerisinde düzenleneme gerçekleştiren yönetim, özellikle hasta bakım servisleri, anne adayları için gebe okulu, çocuklar için eğlence parkları gibi bir çok yeniliği vatandaşların hizmetine sundu.

"Hastalarımızın otel rahatlığında tedavisi için çabalıyoruz"
Ünye Devlet Hastanesi'nin şartlarının en iyi düzeyde olduğunu ifade eden Başhekim Tamer Kutlu, "Ünye Devlet Hastanesi 2015 yılında yapılıp faaliyete geçmiştir. Hastanemiz 360 yataklı bir hastane ve tam bir otel konseptinde yapılmış, bütün hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak vaziyettedir. Hastanemiz şu an Ordu genelindeki bütün Kovid19 hastalarının birçoğunun tedavisini karşılıyor. Bunun sebebi hastane şartlarının en iyi düzeyde olmasıdır. Oldukça fazla hasta kapasitemiz var. Yoğun bakım ve yatış servislerimiz yeterince mevcuttur. Son zamanlarda Kovid19 nedeniyle hasta kapasitesinin artması sebebi ile biraz zorlanıyoruz. Pandemi dönemine rağmen diğer hastalarımızdan ilgimizi hiç eksik etmiyoruz. Aşılama sürecimiz de tam gaz devam ediyor" dedi.
“Hastaların konforlu bir ortamda tedavi görmesinin olumlu etki olduğunu sözlerine ekleyen Başhekim Kutlu, "Hastaların tedavi sürecini evlerindeki gibi hissetmeleri için çabalıyoruz. Hastalarımız ne kadar konforlu bir ortamda tedavi görürse o kadar çabuk iyileşecekmiş gibi hissediyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Gebeler için meditasyon odaları, çocuk parkları, anneler için özel odalarımız bulunmaktadır. Görsel olarak da çocuk polikliniklerinde çizgi film karakterlerine yer veriyoruz. Çocukların hastaneyi sevmeleri için uğraş veriyoruz. En azından hastanenin soğuk havasından kurtulup daha güzel görünmesi için elimizden geldiğince çabalıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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