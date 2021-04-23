Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

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Ordu’da otomobil ile kargo firmasına ait minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki 34 KKL 74 plakalı kargo firmasına ait minibüs ile henüz kadın sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 HT 857 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkiyle kargo şirketine ait minibüs duramayarak kaldırıma çıktı, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra beton bariyere vurarak durabildi, otomobil ise büyük çaplı hasar aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıları alarak kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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