Fatsa’da '23 Nisan' kutlamaları

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İlk olarak Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması ile başlayan tören, düzenlenen program ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasından sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ile sona erdi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza Atatürk anıtına çelenk sundu.

Programın bitmesinin ardından Fatsa Off Road Spor Kulübü, çocukların da katıldığı şehir turu düzenlediler.

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