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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumru’da 23 Nisan konvoyu

İHA

Kumru’da 23 Nisan konvoyu

Ordu’nun Kumru ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile konvoy düzenlendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk olarak Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi. Saydı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte, polis ve jandarma ekipleri, araçlarıyla birlikte şehir turu attı. Müzik ve siren seslerinin çalındığı araçlarda, evde kalan çocukların dikkatleri çekildi.

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