Fırın ustaları yaklaşık 200 derecelik fırın karşısında oruç tutuyorlar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fırın ustaları, Ramazan ayında yaklaşık 200 derecelik fırın ateşine karşı oruç tutuyor.

Ramazan ayını en zor şartlarda yaşayan mesleklerden biri olan fırıncılar, sabah erken saatlerde işlerinin başına geçerek, kendi elleri ile yaktıkları fırınlarda vatandaşa hizmet veriyorlar. Fatsa’da da fırıncılar, iftar ve sahur sofralarına sıcak ekmek ile pide yetiştirmek için çabalıyor. Sıcaklığı, yaklaşık 200 dereceye ulaşan ve odun ateşinde yanan fırınların başına geçen fırın ustaları, bu şartlarda oruç ibadetini yapmanın daha fazla huzur verdiğini belirtiyor.

Ateşin başında zorlandığını ancak ibadetini bırakmadığını belirten Ali Kulak isimli fırın ustası, "Ramazan ayındayız, burada normal sıcaklık 200 derece. Çalışmak zorundayız. Zorlansak da çalışmak zorundayız. Oruç olduğumuz için zor. Akşama kadar bitkin düşüyoruz, yine de mecburuz. Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz. Bir yandan da oruçlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Zor oluyor tabii ama Allah kolaylığını veriyor. Zorlansak bile bir şekilde orucumuzu tutup iftarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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