7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü 

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)İSTANBUL'da yaşayan, Ordulu öğretmen Bilge Karabulut (39), karnındaki 7 aylık bebeği ile 1 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk annesi, İngilizce öğretmeni Bilge Karabulut, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki karantinaya alındığı evinde tedavi görürken, sağlık durumu ağırlaşan Karabulut, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. 7 aylık hamile olan Karabulut, yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gördü. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında önce karnındaki bebeğini kaybeden Karabulut, 1 saat sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilge Karabulut ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-04-24 14:42:04
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