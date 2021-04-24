Ordu’da asfalt konforu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, yoğun nüfusa hitap eden Perşembe’nin Tepecik ve Beyli Mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolu asfaltla buluşturuldu.

Mahalle ve grup yollarını asfalt ile buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Türkiye’nin en zorlu coğrafyasında ve kırsal kesimdeki mahallelere ulaşımı sağlayan güzergahlarda özverili bir çalışma yürüterek, altyapısı tamamlanan yolları, asfalt yol konforuna kavuşturuyor. Kentin ulaşım ağında bulunan birçok yolda sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı emülsiyon asfalt sezonuna ise Perşembe ilçesinde başladı. Perşembe ilçesine bağlı yoğun nüfusa hitap eden Tepecik ve Beyli Mahallelerini birbirine bağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolu asfaltla buluşturuldu.

Gerçekleştirilen çalışmayı sevinçle karşılayan mahalle sakinleri, bağlantı yolunun asfalta kavuşmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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