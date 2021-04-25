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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

DHA

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı


Turgut DAĞDEVİREN-Hakan YILDIZ/ÜNYE(Ordu), (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 10.00 sularında Gölevi Mahallesi´nde meydana geldi. Seyir halindeki Naim Güler idaresindeki otomobilin motor kısmında, bilinmeyen nedenle alevler çıkmaya başladı. Otomobilden inen sürücü, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Büyük bölümü yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Turgut DAĞDEVİREN-Hakan YILDIZ
2021-04-25 16:21:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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