3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - 1877 Alemdağspor: 2

Misli.com 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında 1877 Alemdağspor’a 20 mağlup oldu.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Göksu Furkan Güngör xx, Murat Taşçıkar xx, Cem Harman xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Gökhan Günel x, Gökhan Açıkgöz x, Enver Yıldız x, İsmail x, Doğukan x, Ahmet Karaman x, Emre Usta x, Yeldar x (Onur dk. 78 x), Yiğit x (Mehmet Bayat dk. 78 x), Tevfikan Doğukan x
1877 Alemdağspor: Muzaffer x, Cenkay xx, Caner xx (Caner dk. 46 x), Çağlar xx (Oğuzhan dk. 90 ?), Emre Dalgalıdere xx, Yusuf xx, Serhat xx, Saim xx, Erhan Göç xx, Furkan Demir xx, Oğuzhan xx
Goller: Çağlar Özel (dk. 23), Oğuzhan Çimen (dk. 56) (1877 Alemdağspor)
Sarı Kartlar: Gökhan, Yeldar, Emre Usta, Ömürcan (Fatsa Belediyespor), Oğuzhan Çimen, Cenkay Akdoğan (1877 Alemdağspor)
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