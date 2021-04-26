Ordulu 'Robinson Crusoe'un evi yandı



Ahmet BAYRAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesinde, hayvan ve doğa sevgisiyle masal kahramanı Robinson Crusoe'a benzetilen Fahrettin Özdemir'in (92), evinde yangın çıktı. 1 köpeğin öldüğü, evin kullanılmaz hale geldiği yangında Özdemir de dumandan etkilendi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan ve oğluna ait evde kalmaya başlayan Özdemir, her gün küle dönen evine gidip, hayvanlarıyla ilgileniyor, yanan malzemelerini onarmaya çalışıyor.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fahrettin Özdemir, 1964 yılında satın aldığı 4 dönüm arazinin 2 dönümünü hayvanlarına ayırdı, kalan arsaya da meyve fidanları dikti. Arazisinde köpek, hindi, kaz, ördek, keçi, güvercin, tavşan, horoz ve tavuk gibi hayvanları besleyen Özdemir, emekli maaşını hayvanları için harcamaya başladı. İngiliz yazar Daniel Defoe'nun ünlü roman kahramanı Robinson Crusoe'a benzetilen ve hayvan sevgisi ile örnek olan Özdemir, 57 yıldır hem hayvanlarına hem de bahçesindeki ağaç ve bitkilere gözü gibi bakıyor.

Özdemir'in evinde, önceki gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilendiği belirlenen Fahrettin Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Özdemir tedavisinin ardından taburcu edilirken, yangında 1 köpeğinin öldüğü öğrenildi.

'KENDİMİ DIŞARIYA ZOR ATTIM'

Yaşadığı o anları anlatan Özdemir, "Ocağa yemek koymuştum, sonra da uykuya dalmışım. Bir sesler duymaya başladım ama fırtına var sandım, uyumaya devam ettim. Bir anda alevlerle karşılaştım, kendimi dışarıya zor attım" dedi.

Oğluna ait evde kalmaya başlayan Özdemir, sabah erken saatlerde küle dönen evine gidip önce hayvanlarıyla ilgileniyor ardından da yanan malzemelerini onarmaya çalışıyor.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2021-04-26 10:56:51



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