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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolunay mesire alanı, benzersiz bir yapıya sahip olacak

İHA

Dolunay mesire alanı, benzersiz bir yapıya sahip olacak

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, yapımına başlanan ‘Dolunay Mesire Alanı’nın Karadeniz Bölgesi’nde sınırlı projelerden birisi olacağını belirtti.
Görevlerinin, bölgedeki orman kaynaklı ekosistemi korumak ve geleceğe aktarmak olduğunu kaydeden Sevil Şen, 3 ilçeyi kapsayan çok geniş ve kırıklı arazi yapısına sahip bölgede çalıştıklarını söyledi. Bu bölgelerde görevleri hakkında bilgiler veren Şen, “Orman kaynaklarının ekonomik, ekolojik ve sosyal kültürel faydalarını dikkate alacak bitki ve hayvan varlığı ile birlikte ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı bir şekilde planlamak, usulsüz müdahalelere, tabi afetlere ve yangınlara karşı korumak orman alanlarını ve ormanlara ilişkin hizmetleri artırmaktır. Ayrıca orman ekosistemlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerden azami seviyede istifade edilmesini sağlamak; bakım ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak ormanlarda gerekli her türlü alt yapı çalışmasını yapmak ve yaptırmak, orman ürün ve hizmetlerinin sürekliliğini güvence altına almak ormanların teknik, sosyalkültürel, ekolojik ve ekonomik fonksiyonlara göre işletmek de görevlerimiz arasında yer alıyor. Ormanların mülkiyeti ile ilgili iş ve işlemleri, kadastrosu ve izin irtifak işlerini yürütmek, bakımını ve ormanların gençleştirilmesini sağlamaktır” dedi.

“Vatandaşlar ormana karşı bilinçlendiriliyor”
Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, çok sayıda mahalleye model orman alanı kazandırılma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Her sene olduğu gibi binlerce fidan Fatsa bölgesinde toprakla buluşuyor. Özellikle çocukların orman sevgisi aşılayıp onlarla her türlü ortamda bulaşarak toprağa dokunarak açık havada etkinliklerimiz ve fidan dikimi gerçekleşmektedir. Orman haftasında da fidan dikimi ve halkımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Ormanlar konusunda halkımızı bilinçlendiriyoruz. Bu bölgede yangınlar son yıllarda sonbahar ve kış aylarında çıkıyor. Özellikle son yıllarda kış aylarında bahçe temizliği kaynaklı kış aylarındaki orman yangınlarında artışlar mevcut. Vatandaşlarımızdan rüzgârlı havada ateş yakmamalarını istiyoruz. Orman yangınlarına müdahalede orman arazi yapısı büyük önem taşıyor. Sahaya ulaşıp yangınlar hızla kontrol altına alınıyor ve olası büyük yangınların önüne geçiliyor vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.
“Dolunay mesire yerinin Karadeniz’de benzeri yok”
Fatsa ilçesine yapılacak olan mesire alnının Karadeniz Bölgesi’ndeki en güzel projelerden birisi olacağını ifade eden Şen, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Fatsa için mesire alanı oluşturmak için çok büyük çaba gösterdik ve meyvelerini almaya başlıyoruz. Dolunay mesire yeri Karadeniz Bölgesi için örneğine rastlanmayacak bir konuma sahip eşi ve benzeri olmayan turizm alanına sahip olacaktır. Fatsa Belediyesi’ne kiralanan bu piknik alanı birçok etkinliğin yapılmasına elverişli her yaş grubundan insanın keyifli vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlere katılabileceği alan oluşturup Fatsa Belediyesine 9.9 hektar olarak işletmeciliği verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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