Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi arttırıyor TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: “Üreticiler bahçelere döndü, verim artışı bekleniyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi arttırıyor TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: “Üreticiler bahçelere döndü, verim artışı bekleniyor”

İHA

Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi arttırıyor TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: “Üreticiler bahçelere döndü, verim artışı bekleniyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta gübreleme ve ilaçlama dönemine girildiğini hatırlatarak, üreticilere tavsiyelerde bulundu.
2021 yılı fındık hasat sezonuna yaklaşık 3 buçuk aylık bir süre kalırken üreticiler hem gübreleme, hem de bakım işleri için bahçelere girdi. Bir yandan fındıkta hastalıklarla mücadele eden üreticiler, diğer taraftan ise zararlılarla mücadele ederek, sezonda verim kaybını önlemek adına çaba sarf ediyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta şuanda azotlu gübrenin atılma dönemi olduğunu ve üreticilerin havaların uygun olması ile birlikte fındıklarını gübrelemeye başladıklarını söyledi. Soydan, “Gübrelemenin yanında hastalıklar ile ilgili mücadele, zararlılarla ilgili mücadele dönemi de başlamış oldu. Üretici her koldan artık fındık bahçelerinde zaman geçirerek. Özellikle fındıkta külleme ile ilgili mücadele dönemi başladı. Yaklaşık bir haftadır bahçelerde fındıkta külleme ile ilgili kimyasal mücadele girişimlerine girdiler ve bilinçli bir şekilde bahçelerine hangi ilaçları atacaklarını bizlere gelip bilgiler aldıktan sonra mücadeleye başlıyorlar” dedi.

“Üreticiler bahçelere döndü, verim artışı bekleniyor”
“Üreticilerimiz son yıllarda fındık bahçelerine önemli bir dönüş yaptı, bu dönüşler verimi arttıracak şekilde geri dönecektir” diyen Soydan, “Tarım müdürlükleri ve ziraat odalarımızın önemli projeleri var, verim ve kaliteyi arttırmak adına yapılan işlemler önemli sonuçlar veriyor. Hastalıklarla mücadele yaparken ve gübre kullanırken, hem toprak açısından, hem fındık dallarımız açısından, hem de ekonomik yönden bilinçli kullanılması gerekiyor. Bu açıdan üreticilerimize alanlara da giderek bilgiler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarlalarda çapalama işlemi başladı
YEREL HABERLER Tarlalarda çapalama işlemi başladı
Dolunay mesire alanı, benzersiz bir yapıya sahip olacak
YEREL HABERLER Dolunay mesire alanı, benzersiz bir yapıya sahip ...
Ramazan’da çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor
YEREL HABERLER Ramazan’da çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor
Dolmuş şoförleri pandemiden etkilendi
YEREL HABERLER Dolmuş şoförleri pandemiden etkilendi
Ordulu 'Robinson Crusoe'un evi yandı
YEREL HABERLER Ordulu 'Robinson Crusoe'un evi yandı
Karadeniz'de av yasağına sıkı denetim
YEREL HABERLER Karadeniz'de av yasağına sıkı denetim
3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - 1877 Alemdağspor: 2
YEREL HABERLER 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - 1877 Alemdağspor: 2
Kısıtlamayı ihlal edenler affedilmedi
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edenler affedilmedi
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Eski çöp alanı lavanta bahçesi oluyor
YEREL HABERLER Eski çöp alanı lavanta bahçesi oluyor
Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara sıcak yemek Ordu’da karayolu kenarındaki iftar standından hem şoförler hem mahalle halkı yararlanıyor
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nda iftarda yolda kalanlara ...
Seyir halindeki araç yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç yandı
Ordu’da asfalt konforu
YEREL HABERLER Ordu’da asfalt konforu
7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü 
YEREL HABERLER 7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü 
Ordu’da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Ordu’da kısıtlama sessizliği
Pandemide kendi işini kurdu
YEREL HABERLER Pandemide kendi işini kurdu