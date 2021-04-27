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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

68 yıllık çömlek ustası kazada hayatını kaybetti

İHA

68 yıllık çömlek ustası kazada hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde 68 yıldır çömlek ustalığı yapan Salih Karayiğit(74), geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Yarım asırdan fazla Gölevi Mahallesi’nde kardeşleriyle birlikte ufak bir fabrika kuran Salih Karayiğit, çocukluğunun yıllarında babasının yanında görerek öğrendiği çömlekçilik mesleğini yeni teknolojilere rağmen yaşatmaya devam ediyordu. Özellikle yüzlerce minik öğrenciye mesleğinin püf noktalarını paylaşan Salih usta, gelecek nesillere ise miras olarak mesleğini aktarmak istiyordu. Ustalığını yaptığı çömlek atölyesinde yolun karşısından geçmeye çalıştığı sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Salih Karayiğit'in arkasında bıraktığı ise tarihi çömlek sanatı ve öğrettiği öğrenciler kaldı.

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