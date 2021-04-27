Kaymakam, aşı yaptıracak görme engelli vatandaşa araç tahsis etti

Ordu’nun Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, korona virüs aşısını olmak isteyen görme engelli vatandaşa araç tahsis etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde yaşayan görme engelli 67 yaşındaki Erol Öztürk’ün aşı olması için gerekli aşamalar tamamladı. Öztürk'ü, aşı olmak üzere gideceği hastaneye ulaştırmak için Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan araç tahsis etti. Sağlık çalışanları ve mahalle muhtarı Yusuf Çağlayan'ın refakatçi olarak evinden alınan Öztürk’ün aşısı, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Korona virüs aşısının ilk dozunu alan Erol Öztürk, “Devletimden Allah razı olsun, beni evimden almak için araba gönderdi ve aldı, aşıyı vurulduk. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşarak, “Görme engelli olan bir amcamız, Altınordu Kaymakamımızın tahsis ettiği araçla sağlık çalışanlarının refaketinde aşısı yapılmak üzere hastanemize getirildi, Kovid19 aşısı yapıldı, tekrar evine bırakıldı. Arkadaşlarımızın gönlüne ve ellerine sağlık” ifadelerine yer verdi.

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