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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tavlı, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

İHA

Başkan Tavlı, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 811 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılan Kicboks Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası'nda 3. olan Ünye Reis Arslanlar Spor Kulübü sporcusu Ayfer Arslan’ı ödüllendirdi.
Antalya Kemer’de yapılan Kicboks Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası'nda 3. olan Ünye Reis Arslanlar Spor Kulübü sporcusu Ayfer Arslan, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’yı ziyaret etti. Başarılı sporcuya ziyareti sırasında Antrenörü Cavit Arslan ile İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu da eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Tavlı, “Başarısıyla bizleri gururlandıran kardeşimizi şehrimiz adına gönülden tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.

“Sporun ve sporcunun yanındayız”
Sporcunun elde ettiği başarının Ünye adına gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Tavlı, “Sporcumuzu yürekten kutluyorum. İlçemizin gururu oldu. Özellikle salon sporları son dönemde büyük ilgi görmekte. Ünye’de de gerçekten bu konuda İlçe Spor Müdürlüğümüz ve kulüplerimizin ciddi çalışmaları var. Bundan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Amatörce ancak ciddi mücadeleler verilerek şehrimizden başarılara imza atılıyor. Ülkemizde, Avrupa’da ve dünyada dereceler yapan gençlerimizin olmasına vesile oluyorlar. Bizler de yerel yönetimlerin temsilcisi olarak, bütün spor kulüplerimizin ve başarılı sporcularımızın faaliyetlerinde yanlarındayız ve destek olamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Ünye İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve Reis Arslanlar Spor Kulübü Antrenörü Cavit Arslan da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür etti.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, konuşmasının ardından başarılı sporcuyu tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

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