Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz´e akmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz´e akmayın

DHA

Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz´e akmayın


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, fındık tarımı için il dışından gelenlerin vaka artışına neden olduğunu belirterek, "Karadeniz´e akmayın. Fındık önemli bir gelir kaynağımız ama şu ana kadar fındık aklınıza gelmemişti. Yasaklar gelince mi fındık aklınıza geldi?" dedi.
Ordu´da, son günlerde fındık tarımı için il dışından gelenlerin vaka artışlarına neden olduğu belirtildi. Günlük 574, haftalık ise 4 bin 19 vaka sayısına ulaşılan kentin cadde ve sokaklarında ise Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapılıyor. Uzmanlar da vakalardaki artış nedeniyle il dışından gelecek olanlara uyarılarda bulundu.
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enginyurt, vatandaşın köylerde bir araya gelmesinin, salgının yayılmasını hızlandırdığını belirterek, şunları söyledi: 
"İstanbul´dan Karadeniz´in özellikle fındık üretilen şehirleri olan Ordu ve Giresun´a gelen ciddi bir hareketlilik var. Bugünlerde sokaklarda, ana yol üzerinde 34 plaka birçok aracı görmek mümkündü. Perşembe gecesinden itibaren pandemiyle ilgili yasaklar başlayacak. Ekonomiden önemlisi bizim sağlığımız. O yüzden vatandaşların bu kadar fındık üreten illere akması hiç doğru değil. Burada olan kişilerle fındık hazırlığının yapılması çok mümkündür. Bu kaçışın sadece fındıkla da ilgili olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kapalı kalacakları günleri köylerinde geçirecekler, diye düşünüyorum. Bu daha öncesinde yaşadığımız yanlış bir uygulama. İnsanlar köylerde bir araya gelerek koronavirüsün yayılmasını hızlandırıyorlar." 
`YASAKLAR GELİNCE Mİ FINDIK AKLINIZA GELDİ?´
Covid-19´dan korkulduğunu söyleyen Prof. Dr. Enginyurt, "Örnek vereyim; bir hastamızın kızı, hastanın Covid-19 çıktığını öğrenince bakımından dahi vazgeçti. Anasından, babasından, çocuğundan, eşinden vazgeçebilecek kadar koronavirüsten korkuyorlar ama biz söylediğimizde korkmuyorlar. Bu kadar korktuğunuz bir hastalığı yaymak için Karadeniz´e akmayın. Fındık önemli bir gelir kaynağımızdır ama şu ana kadar fındık aklınıza gelmemişti. Yasaklar gelince mi fındık aklınıza geldi? Vatandaşlar tamamıyla kurallara uymuyor. Aşı çıkmadan önce biz ne zaman aşı olacağız, diyenler; aşı randevularını alıp, aşı olmaya gelmiyorlar. Bunlarla karşılaşıyoruz ama maske, mesafe, hijyeni anlatamadık. Aşıyı anlatmakta zorlanıyoruz. Elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Vatandaş işin başından beri ciddiye almıyor. Sıkıntımız bundan ibaret" dedi. 
`AİLE İÇİ BULAŞ ÇOK FAZLA´
Kente yaşayanlardan Kamil Yılmaz ise İstanbul´dan gelenler nedeniyle vaka artışı yaşandığını belirterek, "Vatandaşımız bu konuda duyarlı değil. Görüyoruz, caddeler çok kalabalık. Sokaklarda insanlar arasındaki mesafe 50 santime kadar düşüyor. Normalde 2 metreye yakın mesafe olması gerekiyor. Geçen yıl sokağa çıkma yasağında İstanbul´da yaşayanlar Türkiye´ye dağılmıştı. Sanırım yine aynısı oluyor. Ondan kaynaklı artış yaşanıyor. 17 günlük kısıtlamanın bu süreçte olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Başka insanlarla bir arada bulunmayacaksınız. Sadece kendi ailenizle. Hastalığın iyileşme süreci de 14-15 gün. Bu süreçte insanlar toparlar ve düşüş olur, diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra tekrar yükselmez" diye konuştu.
Hemşire Hatice Aydın Coşkun ise aile içi bulaşın fazla olduğunu kaydederek, "Ben filyasyon ekibinde çalışıyorum. Sahada gördüğümüz kadarıyla aile içi bulaşlar fazla" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-04-29 11:34:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yasak öncesi Karadeniz'e göç Tam kapanma öncesinde vatandaşlar Karadeniz’e akın ediyor
YEREL HABERLER Yasak öncesi Karadeniz'e göç Tam kapanma öncesinde ...
Ordu’da son bir hafta içerisinde 388 sürücüye hız cezası
YEREL HABERLER Ordu’da son bir hafta içerisinde 388 sürücüye hız ...
Ordu’da bir haftada 175 kişiye korona virüs cezası
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada 175 kişiye korona virüs cezası
AK Parti'li başkanın acı günü
YEREL HABERLER AK Parti'li başkanın acı günü
İl Başkanı Kabaktepe: “İnsanlar kısıtlama öncesi İstanbul’dan memleketlerine geliyor”
YEREL HABERLER İl Başkanı Kabaktepe: “İnsanlar kısıtlama öncesi ...
Ordu’da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
YEREL HABERLER Ordu’da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
Ambulans helikopter, iş kazasında yaralanan işçi için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter, iş kazasında yaralanan işçi için ...
Kalp hastalıklarından 'Osaki tekniği' ile kurtuldular
YEREL HABERLER Kalp hastalıklarından 'Osaki tekniği' ile kurtuldular
Başkan Tavlı, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Tavlı, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
Ordu’da siyez buğdayı bereketi Siyez buğdayının ekim alanı bir yılda 7 kat arttı
YEREL HABERLER Ordu’da siyez buğdayı bereketi Siyez buğdayının ekim ...
Ordu, gastronomi de iddialı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’yu gastronomi merkezi haline getirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Ordu, gastronomi de iddialı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. ...
Kumru’da okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor
YEREL HABERLER Kumru’da okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor
Balıkçılarda ağ bakım zamanı Sezonu bitiren balıkçılar ağlarını tamire başladı
YEREL HABERLER Balıkçılarda ağ bakım zamanı Sezonu bitiren ...
Altınordu’da beton yol mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da beton yol mesaisi sürüyor
Kaymakam, aşı yaptıracak görme engelli vatandaşa araç tahsis etti
YEREL HABERLER Kaymakam, aşı yaptıracak görme engelli vatandaşa araç ...
Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi
YEREL HABERLER Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi
Emekliye Ayrılan Vali Yardımcısı Ballı, törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Emekliye Ayrılan Vali Yardımcısı Ballı, törenle ...
‘Ceren Özdemir’ kitabı kız öğrencilere burs olacak Ordu Valisi Tuncay Sonel, 3 Aralık 2019’da tarihinde evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in hayatının anlatıldığı “İyi ki Doğdun Ceren” adlı kitabından 2 bin adet alarak kız öğrencilere burs sağlanmasına destek olacak
YEREL HABERLER ‘Ceren Özdemir’ kitabı kız öğrencilere burs ...
Fatsa’da kayıtlı çiftçi sayısı 14 ilden fazla
YEREL HABERLER Fatsa’da kayıtlı çiftçi sayısı 14 ilden fazla
68 yıllık çömlek ustası kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 68 yıllık çömlek ustası kazada hayatını kaybetti