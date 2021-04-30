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Ordu'da 2 kişinin saldırısına uğrayan genç yaralandı Kavga yasak dinlemedi: 1 yaralı

İHA

Ordu'da 2 kişinin saldırısına uğrayan genç yaralandı Kavga yasak dinlemedi: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 kişi arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında alkollü olduğu öğrenilen 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortayılmazlar Mahallesi Keşaplı Sokak üzerinde 3 kişi arasında nedeni henüz belirlenemeyen kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 24 yaşındaki B.T. isimli genç atılan sopa darbeleriyle yere yığıldı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu öğrenilen yaralı gence sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada "Avukatımı arayacağım" demesi dikkatlerden kaçmazken, şahsı ambulansa polis ekipleri güçlükle bindirdi.

"Olay yerinde bıçak bulundu"
Kavganın yaşandığı alanda bir bıçağın yerde olduğu görülürken, kavga sırasında bıçağın kim tarafından kullanıldığı araştırılıyor. Olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma devam ederken, kavga sonrası kaçan şahısları arama çalışmaları başlatıldı. Polis bıçaklama yaşandığı alanda ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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