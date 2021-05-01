Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten öldü

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU´da, koronavirüs tedavisi gören Fatma (50) ve Murat Aşık (53) çifti, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.
Giresun´un Piraziz ilçesinde yaşayan Fatma ve Murat Aşık´a, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Aşık çifti, Ordu Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Fatma Aşık, 25 Nisan´da hayatını kaybetti. Fatma Aşık, Piraziz´de toprağa verilirken, eşi Murat Aşık da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Murat Aşık´ın cenazesi de salgın tedbirleri kapsamında ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2021-05-01 14:38:36
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