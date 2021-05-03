Ünye’nin çehresi yatırımlar ile değişiyor Ordu’nun Ünye ilçesinde altyapı, üstyapı ve yol yatırımları, kentin çehresini değiştiriyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde hayata geçirilen yatırımlar ile kentin çehresi değiştiriliyor.

Ünye ilçesinde, son dönemde özellikle altyapı ve yol çalışmaları anlamında tarihinde görülmemiş bir yatırım dönemi geçiriyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın göreve seçildiği 31 Mart 2019 tarihinden bu yana Ünye’nin her noktasında çalışma yürütülüyor. 2 bin 800 km’lik yol hizmet ağına sahip olan Ünye’de dokunulmadık nokta bırakılmaması için talimat veren Ünye belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu çerçevede kırsal kesimler başta olmak üzere merkez mahallelerde altyapı ve yol yatırımlarına ağırlık verdi.



2 yıllık süreçte ciddi yatırımlar yapıldı

Belediye Başkanı Tavlı’nın, 2 yıllık görev süresi içerisinde şu ana kadar 70 kilometrenin üzerinde beton yol, 48 bin metrekare parke yol, 2 bin metreküp taş duvar, bin 100 kilometre stabilize ve tesviyeli yol çalışması ile çok sayıda noktada sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi.



Hazır beton santrali ve konkasör şantiyesi ile yol hizmeti artacak

Ünye’nin yol yatırımları anlamında büyük ivme kazandıracak olan önemli bir projeyi başlatan Başkan Hüseyin Tavlı, Ünye Belediyesi’ne geçtiğimiz aylarda kazandırdığı yaklaşık 50 dönümlük arazi üzerine beton santrali ve konkasör şantiyesi yapım projesini başlatmıştı. Bu kapsamda hızlı bir çalışma takvimine başlanan projede sona yaklaşılıyor. Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanan tesis hizmete alındığında Ünye’nin yol yatırımları hizmeti ikiye katlanmış olacak. Aynı zamanda kendi tesisinde yol hammaddesi üretecek olan Ünye Belediyesi daha uygun maliyetle üretim yapacağı için çok daha fazla mahalleye yol hizmeti götürmüş olacak.



Yol yatırımlarında tarihi atak

Yol yatırımlarının en önemli hizmet kalemlerinde biri olduğunun altını çizen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Ünye’mizin her mahallesine eşit hizmet anlayışı ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Bu kapsamda kentimizin yol hizmetini tarihinde görülmemiş şekilde karşılamış olmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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