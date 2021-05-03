Fındık ihracatı azaldı

Türkiye’nin fındık ihracatında bir önceki döneme göre azalma meydana geldi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2020 tarihinde başlayan fındık ihracat sezonunda 2021 yılı Nisan ayı sonu itibariyle 208 bin 779 ton iç fındık ihraç edildi. Yapılan ihracatın karşılığı 1 milyon 472 bin 139 dolar döviz girdisi sağlandı.

2019/20 sezonu aynı dönemindeki 276 bin 587 ton iç fındık ihracatı yapılmış, karşılığında 1 milyon 839 bin 960 dolar döviz girdisi sağlandı. Buna göre önceki döneme kıyaslandığında fındık ihracatında miktar bazında yüzde 24. 5 oranında 67 bin 808 ton, döviz girdisi bazında yüzde 19.9 oranında 367 bin 821 dolar azalma gözlendi.

KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, ihracat miktarlarını değerlendirerek “İçinde bulunduğumuz ihracat sezonundaki bu durumun sezon sonuna kadar bu düzeyde devam edeceği tahmin edilmekle birlikte, Eylül ayında başlayacak yeni sezon ile birlikte yeniden rekor seviyelerini yakalayacak bir ihracat hacmine kavuşacağımızı umuyoruz” dedi.

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