Ordu'da kaçak tütün denetimleri

Ordu’da kaçak tütün mamullerine yönelik sıkı denetim ve kontroller sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Altınordu İlçesinde 5 iş yerinde 9 ekip 27 personel ile birlikte eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 125 bin adet bandrolsüz boş makaron, 74 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten haklarında adli işlem yapıldı.

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