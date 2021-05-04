Ordu’da bir haftada 208 kişiye korona virüs cezası

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Ordu’da son bir hafta içerisinde 6 kadına fuhuş yapmaktan, 208 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 26 Nisan2 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6 kadına fuhuş yapmaktan, 5 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 5 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye kimlik bildirmemekten, 3 kişiye kaçak tütün bulundurmaktan, 208 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 57 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 38’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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