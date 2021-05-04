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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da bir haftada 208 kişiye korona virüs cezası

İHA

Ordu’da bir haftada 208 kişiye korona virüs cezası

Ordu’da son bir hafta içerisinde 6 kadına fuhuş yapmaktan, 208 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 26 Nisan2 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6 kadına fuhuş yapmaktan, 5 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 5 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye kimlik bildirmemekten, 3 kişiye kaçak tütün bulundurmaktan, 208 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 57 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 38’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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