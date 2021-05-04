Ordu’da trafik denetimleri arttı 60 araç trafikten men edildi, 5 sürücü belgesine el konuldu

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Ordu’da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 60 araç trafikten men edildi.

26 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 5 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 25 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 16 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 120 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 559 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 40 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 14 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 31 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerle ayrıca 60 araç trafikten men edilirken 5 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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