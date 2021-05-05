Validen sıkı denetim Ordu Valisi Tuncay Sonel: “19 ilçemizde arkadaşlarımızla sahadayız"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan Tam Kapanma tedbirlerini ve uygulamalarını yerinde denetledi.

Tam Kapanma tedbiri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olan işyerlerini, seyahat edenleri ve sokakta bulunan vatandaşları denetleyen Vali Tuncay Sonel, sokağa çıkma muafiyeti olanların belgelerini, muafiyet nedenlerini, zaman ve güzergah durumlarını inceledi.

Muafiyet kapsamında Altınordu ilçesinin Düz Mahalle ve Şarkiye Mahallesi'nde iş yerleri açık olan esnafları ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, hem muafiyet belgesi kontrolünde bulundu hem de kurallara uydukları için esnaflara teşekkür etti.

Ziyaret ettiği esnafların hal ve hatırını da soran Vali Sonel, esnaflara bereketli kazanç dileğinde bulundu. Yaklaşmakta olan Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramlarını kutladı.

Esnaf ziyaretleri esnasında sokakta karşılaştığı ve banka önlerinde bulunan vatandaşlara, sokakta bulunma gerekçelerini ve belgelerini soran Vali Sonel, tam kapanma tedbirlerine uygun davranan vatandaşlara da teşekkür etti.

Esnaf ve sokak denetimlerinin ardından Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı PTT Başmüdürlüğü önünde, GiresunOrdu Devlet Karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasına giden Vali Tuncay Sonel, burada yapılan kontrol ve denetim faaliyetlerini yerinde denetledi.

Sürücülerin, sokağa çıkma muafiyeti nedenini, belgelerini, zaman ve güzergah kuralına uyup, uymadıklarını bizzat kontrol eden Vali Sonel, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti. Çocuğu olan sürücülerin çocuklarına oyuncak hediye ederek hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.



Ordu Şehir Hastanesi inşaatında inceleme

Vali Tuncay Sonel, tam kapanma tedbirlerine ilişkin denetimlerinin ardından, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımına başlanan Ordu Şehir Hastanesi inşaat alanına giderek, burada da incelemelerde bulundu.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile birlikte temel kazılarının yapıldığı alana giden Vali Sonel, Ordu Şehir Hastanesi inşaatının temel kazısı çalışmaları hakkında yüklenici firma şantiye şefi Gökhan Evliyaoğlu’ndan bilgi aldı.

24 saat esasına göre temel kazısı çalışmalarının ve hafriyatının yapıldığını ifade eden şantiye şefi Gökhan Evliyaoğlu, “Şantiyemize ve inşaat alanına ulaşımı sağlayacak yolun yapımı sizlerin sayesinde kısa sürede yapıldı. Biz de hızlı bir şekilde inşaat faaliyetlerimize başladık. Gündüz 53 kamyon, geceleri 25 kamyon ve iş makineleri ile inşaat alanındaki temel kazısı ve toprak hafriyatı çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Çok hızlı bir çalışma yapıyoruz. Toprak kazı çalışmalarını ve hafriyat çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak, hastanemizin temelini atmayı planlıyoruz. Şu ana kadarki çalışmalarımız, hedeflediğimizden daha iyi gidiyor. Sizler de bizim buradaki çalışmalarımızı kolaylaştırıyorsunuz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Vali Tuncay Sonel, “Ordu’muz için eksikliği hissedilen 900 yataklı Ordu Şehir Hastanemizin İnşaatı çok şükür hızla devam ediyor.Hastanemizi şehrimize kazandıran Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve destek veren Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm emeği geçen Ordu’muzun değerlerinden Allah razı olsun.Hastanemizin inşaatının yapımını üstlenen yüklenici firmayla ilgili burada gördük ki, hızlı bir çalışma yürütülüyor. Öncelikle emek verenlere teşekkür ediyorum. Çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bir sorun veya sıkıntıyla karşılaştığınızda mutlaka bilgimiz olsun. Bu hastane inşaatımızda herhangi bir aksaklık olmadan hedeflenen sürede tamamlamak istiyoruz. Yürütülen çalışmaların sürekli takipçisi olacağız” diye konuştu.

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