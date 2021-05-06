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Bu da 'hayvan oteli' Bu otel hayvanlara hizmet veriyor Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki ‘Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’, üreticilerin ilgi odağı oldu Farklı ilçelerden de hayvanların bırakıldığı otel, 200 büyükbaş hayvan kapasitesi ile bölge hayvancılığında önemli bir hizmet veriyor

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde Mesudiye ilçesinde kurulan 'Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi', hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

Bu da 'hayvan oteli' Bu otel hayvanlara hizmet veriyor Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki ‘Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’, üreticilerin ilgi odağı oldu Farklı ilçelerden de hayvanların bırakıldığı otel, 200 büyükbaş hayvan kapasitesi ile bölge hayvancılığında önemli bir hizmet veriyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde Mesudiye ilçesinde kurulan ‘Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’, hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.
İki yıl önce kurulan, 200 büyükbaş kapasiteli hayvan bakım oteli, hizmet verdiği günden bu yana hayvan sahiplerinin ilgi odağı oldu. Yaz aylarında kırsal mahallerde ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyen ve kış ayı geldiğinde şehre inen, il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşlar, büyükbaşlarını bu otele bırakıyor. Belirli bir ücret karşılığında kış boyunca bakım otelinde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, vatandaşlar tarafından istendiği zaman geri alınıyor. Aynı zamanda hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş kiralayabiliyor.

Farklı ilçelerden de hayvan getiriliyor
Yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan Mesudiye ilçesinin yanı sıra diğer ilçelerden de besicilerin rağbet gördüğü otelde, hayvanların bakımı, temizliği ve tüm işlemleri gerekli personeller tarafından yapılıyor.

“Çiftçiler uygulamadan memnun”
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, hayvan bakım otelinin ikinci yılını tamamladıklarını söyledi. Kış mevsiminde hayvanlarını otele bırakan çiftçilerin, bahar aylarında hayvanlarını aldıklarını kaydeden Gül, “Şuanda hayvanların büyük bir kısmını teslim ettik. Burada bazı hemşerilerimizin hayvanları ve Mesudiye Belediyesi’ne ait hayvanlar da var. Buradaki amacımız, hayvancılığı Mesudiye’de nasıl geliştirebiliriz? Vatandaşa nasıl bir rahatlık elde edebiliriz? Özellikle bu sene uyguladığımız bir çalışma daha var. Hastalanan ve durumu iyi olmayan çiftçilerimiz bizi aradıklarında biz onların hayvanlarını alıp burada bakıyoruz” dedi.

“Kışın bırakılan hayvanları yavruları ile birlikte teslim ediyoruz”
Belediye Başkanı Gül, kış aylarında bırakılan hayvanların kimi zaman yavruları ile birlikte teslim edildiğini ifade ederek, “Bahar aylarında hayvanlarını geri almaya geldiklerinde yavrusu ile birlikte geri teslim ediyoruz ve böylelikle hayvan sayısı artmış oluyor. Bu hizmet Mesudiye ilçemizden ve hatta çevre ilçelerden de rağbet gördü. Farklı ilçelerden de hayvan kiralama ve hayvan bırakma gibi taleplerle de karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Önceden hayvanlarımızı satmak zorunda kalıyorduk”
Cavit Türkcan isimli çiftçi, kış aylarında hayvanlarını getirdiğini ve güvenli bir şekilde teslim ettiğini ifade ederek, “Şu anda sağlıklı bir şekilde geri alıyorum. Böyle bir imkan sunulduğu için emeği geçenlere teşekkür ederim. Önceden hayvanlarımızı satıp parasını alamıyorduk, gurbete gidiyorduk, şuanda sevinçliyiz ve ailemizle birlikte sütünden faydalanacağız” ifadelerini kullandı.
Diğer üreticiler de gurbetçiler olarak bu projeden çok iyi bir şekilde faydalandıklarını ve kiralık hayvanlarla hayvan bakmaya devam ettiklerini ifade ederek, projeden memnun olduklarını belirttiler. Hayvanlarını teslim alan üreticiler, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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