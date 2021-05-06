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Vali tarlada: Ot biçti, tohum ekti, ilaçlama yaptı Ordu Valisi Tuncay Sonel, tam kapanma sürecini fındık bahçesinde değerlendiren çiftçileri ziyaret ederek onlara yardım etti

İHA

Vali tarlada: Ot biçti, tohum ekti, ilaçlama yaptı Ordu Valisi Tuncay Sonel, tam kapanma sürecini fındık bahçesinde değerlendiren çiftçileri ziyaret ederek onlara yardım etti

Korona virüs (Kovid19) salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak için alınan tam kapanma sürecinde tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramadan sürdürülmesini sağlamak amacıyla çiftçilere sokağa çıkma kısıtlamasında kolaylık sağlayan Vali Tuncay Sonel, üretim faaliyetlerini de yerinde gördü.
Beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte Altınordu ilçesinin Yaraşlı Mahallesi'ne giden Vali Tuncay Sonel, mahallenin Çobanlı Sokağı'ndaki arazisinde 5 ayrı serada sebze üretimi yapan çiftçi Mahmut Yılmaz’ı ziyaret etti.

Fasulye dikti
Çiftçi Mahmut Yılmaz’ın annesi Saadet Yılmaz’ın (70) tarlasında fasulye diktiğini gören Vali Tuncay Sonel, Saadet teyzeden aldığı fasulye tohumlarını toprağa dikerek, ona yardımda bulundu.

Ot biçti
Fındık bahçesinde motorlu tırpanla ot biçimi yapan Mahmut Yılmaz’dan aldığı motorlu tırpanla fındık bahçesinde ot biçimi de yapan Vali Sonel, fındık bahçelerinde yapılması gereken bakımın önemine vurgu yaptı.
Vali Sonel, yaptığı açıklamada, “Tam kapanma sürecinin yaşandığı bu günlerde, Ordu’muzda da fındık olmazsa olmazlarımızdan. Dünyada üretilen her dört fındıktan biri Ordu’da üretiliyor. Biz istiyoruz ki Ordu’daki çiftçilerimiz, yöre insanımız, bu süreci köylerinde, bahçelerinde, fındık bahçelerinin bakımı, ilaçlaması, gübrelemesi, temizliğinde geçirsinler. Böylece hem verimde hem kalitede artış olsun. İnşallah geçen yıl olduğu gibi fiyatlar da yüksek olursa, bu yıl da değmeyin keyfimize” dedi.
Vali Sonel, şöyle devam etti: “Tabii, burada hem Saadet ablamızı hem Mahmut kardeşimizi bahçe işlerinde uğraşırken görmek bizleri sevindirdi. Saadet ablamız fasulye ekiyordu, aynı şekilde Mahmut kardeşimiz fındık bahçelerinin temizliği ile uğraşıyor. Bizim bir şansımız da Ordu’da hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çok değerli projeleri var, hem de çok çalışkan Tarım İl Müdürümüz ve ekibimiz var. Hep beraber inşallah bu yıl bu fırsatı lehimize çevirmemiz lazım. İnşallah Kovid19 illetini de hep birlikte yeneriz. İnşallah sağlıklı günlere de kavuşacağız ama bu günleri de ailelerimiz, köylerimizdeki vatandaşlarımız, bahçesi olanlar, mis gibi çimen kokusuyla, mis gibi havasıyla bahçelerde değerlendirsinler.”

Tarlaya indi
Daha sonra aynı mahallede 81 yaşındaki çiftçi Mustafa Sıtkı Özcan’ı da bahçesinde ziyaret eden Vali Sonel, fasulye dikimi yapan Mustafa amcaya da yardımcı oldu. Mustafa amcayla bir süre sohbet eden Vali Sonel, “Ekip, diken, üreten insanlarımız, bizim baş tacımızdır. Maşallah Mustafa amcamız 81 yaşında olmasına rağmen halen daha toprakla uğraşmaya, üretmeye devam ediyor. Bu takdir edilecek ve her türlü övgüyü hak edecek bir davranış. Allah sayılarını çoğaltsın. Bizim üretmeye, çalışmaya ihtiyacımız var. Onun için de bu tam kapanma sürecinde istedik ki insanlarımız kırsal mahallelerimize gitsinler bağlarında, bahçelerinde çalışsınlar. Fındık bahçelerinin bakımını yapsınlar, tarlalarını eksinler, diksinler. Bu isteğimizin, arzumuzun bugün yaptığımız ziyaretlerde karşılığını görmek, bizi mutlu etti” diye konuştu.
Vali Tuncay Sonel, Boztepe mahallesi Kurucuoğlu Sokağı'nda yaşayan ve fındık bahçesinde ilaçlama yapan çiftçi Erdal Yazar’ı da bahçesinde ziyaret ederek, kendisi de bir müddet fındık bahçesinde ilaçlama yaptı.
Çiftçi Erdal Yazar’ın seralarını da gezen Vali Sonel, yöre insanının çalışkan ve üretken olduğunu vurguladı.
Vali Tuncay Sonel'in çiftçilere yaptığı ziyaret programına, Stajyer Kaymakamlar Esra Demirtaş ve Kerem Tunçer de eşlik etti.

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